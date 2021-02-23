日本福島縣漁會表示，22日在福島縣外海進行實驗性捕撈所捕獲的許氏平鮋魚類輻射物質超標，已決定停止這種魚出貨。這是日本時隔2年檢查出魚類輻射物質超標。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣漁會表示，在福島縣新地町外海8.8公里、水深24公尺處捕獲的許氏平鮋驗出輻射物質超標。

福島縣的研究所檢測的結果，這種魚含有輻射銫的濃度平均每公斤含500貝克，高於日本國家食品標準平均公斤100貝克。

福島縣漁會自主嚴格規定的標準是平均每公斤含輻射銫50貝克，福島縣漁會決定，在許氏平鮋確定安全性之前停止出貨。日本政府的原子力（原子能）災害對策本部今後可能下令限制許氏平鮋出貨。

許氏平鮋的漁獲量去年一整年約3噸，占福島縣外海實驗性質捕撈整體漁獲量的1%以下。

上一次日本的魚類含超標輻射物質是2年前的2月從斑甕鰩檢查出輻射物質超標。去年2月福島外海的所有魚種的出貨已解禁。

福島縣水產海洋研究中心持續針對福島縣外海的魚介類測量含輻射物質的濃度。這個研究中心表示，現在從魚隻檢查出所含輻射物質的數值大幅低於2011年3月東京電力公司福島第一核電廠發生核災後的數值。

研究中心去年一整年調查4261條魚的檢體，沒查到有輻射超標（平均每公斤輻射物質100貝克）的魚，99.9%低於檢查機器可驗出的上限值。針對許氏平鮋的50個檢體進行調查的結果也是低於可驗出的上限值。

不過，東京電力公司前年在福島第一核電廠的港灣內，從所捕撈到的調查用的許氏平鮋身上檢驗出平均每公斤約900貝克的輻射物質。

東京電力公司在福島第一核電廠的港灣出入口設置了防止魚隻進出圍網，研究中心正在調查是否許氏平鮋從港灣內游到圍網外，才檢查出輻射超標。

福島縣水產海洋中心輻射研究部的部長（主任）神山享一表示，不清楚為何從魚隻身上檢查出數值那麼高的輻射銫，將調查魚隻是否進出核電廠港灣。（編輯：高照芬）1100223

(中央社)