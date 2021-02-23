美國總統拜登(Joe Biden)競選時曾表達組見民主同盟應對中國大陸威脅構想，但除了歐洲不買單，要拉攏亞洲盟友可能也有困難。新加坡李光耀公共政策學院教授柯拉布崔(James Crabtree)向CNBC表示，經濟上中國提升、美國衰退態勢明顯，拜登延續川普(Donald Trump)的美國優先方針也使其短期內難以加入任何貿易協定，無法吸引到亞洲「搖擺國」。

柯拉布崔並未具體指出那些亞洲國家是「搖擺國」(swing states，與美國選舉術語搖擺州雙關)，主要可能指ASEAN(東南亞國家協會)10國、韓國，甚至包括印度，因為日本傾向美國態勢相當明顯。

他說：「美國傳統上是用安全保障和經濟實力來吸引盟友加入其陣營，例如倡議TPP(跨太平洋夥伴協定)，原始的TPP可以涵蓋全球經濟近40%，增強美國在亞太區域戰略作用，並平衡中國在區域內日益增長的政治和經濟影響力。但是美國在川普(Donald Trump)上任後很快就退出。」

儘管川普敗選，但他依然拿下7421萬餘普選票，史上僅次擊敗他的拜登，超越任何一屆美國總統；儘管破紀錄二度遭彈劾，在參議院仍以57票有罪對43票無罪，未能通過2/3或67票成案門檻，擁有50席的共和黨只有7名即將退休或6年內不用再面對選民的參議員跑票，這顯示川普主義仍將左右共和黨路線。

國內壓力使拜登很難驟然讓美國再次擁抱全球化，他上任就推動公部門採購美國貨計畫，還有矢言製造業回歸美國。柯拉布崔說：「拜登承諾的經貿政策只會讓美國中產階級受惠。如果他確實做到承諾，那就很難再與對中國搖擺不定的亞洲主要出口國達成經濟協議，美國要吸引這些國家加入更廣泛的反華同盟會變很困難。」

柯拉布崔稱，拜登將不得不尋找更富有想像力的方式來重新確認美國在亞洲的領導地位，但這會是個很費力的任務(uphill task)，中國與ASEAN、韓國、日本、澳洲、紐西蘭簽訂RCEP(區域全面經濟夥伴協定)就是例子，「現實是美國經濟比重正在衰退，中國正在增加。美國在亞太區域內擔任自由貿易保護者的角色也已經被中國拿走，而且中國做得相當好。」

他指出，美國加入CPTPP(跨太平洋全面進步夥伴協定)或許能解決問題，但是在國內政治上可能有困難。CPTPP是美國退出TPP後，日本收拾殘局後重新主導完成的協定，現有11個成員，其中日本、澳州、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊也是RCEP締約國。

拜登上周視訊出席G7(七大工業國組織)峰會和慕尼黑安全會議效果也有限。在德國反對之下，G7聯合聲明沒有在包括香港、新疆、東海、南海等問題上針對中國，唯一涉及中國者只有G7願與中國合作致力於疫後經濟復甦。

分析指出，中國已取代美國成為歐盟最大貿易夥伴，而美國在歐洲、北約、G7內最親密盟友英國，其首相強森(Boris Johnson)近期也轉向表示希望改善中英關係，甚至自稱熱心親華派(fervently Sinophile)，都是G7聯合聲明難以發表譴責北京當局相關文字的原因。

(中時新聞網)