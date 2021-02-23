美股科技股昨夜重挫，四大指數僅道瓊指數收高獨撐大局，台股雖有股王大立光(3008)配息創高題材，但仍難擋空頭追砍，盤初台積電(2330)表現疲弱一度下跌17元，電子多頭信心受到衝擊，聯電(2303)、鴻海(2317)等電子權值大軍紛紛中箭落馬，大盤開低後一度下探至16211.75點，5日線失守，所幸金傳類股攜手抵抗空方賣壓，大盤仍可力守16300關，跌幅也開始漸漸收斂。分析師，台股在日KD指標高檔背離，台積電也未過高的情形下，指數創高後有壓，今日台股電子股表現疲弱，資金輪動到鋼鐵、航運等族群，台股短線將面臨修正的壓力，不過，因基本面仍佳，預期修正幅度不會太大。

盤面上，費半重挫，台積電盤中下跌17元，一度探至633元回測月線支撐；高端疫苗(6547)今日飆出第10天漲停板之後，賣壓出籠股價漲停到跌停，衝擊生技股開始回跌，個股紛紛壓低整理；國際油價走高，後市仍看漲，塑化類股走強，台塑化(6505)站上百元、中石化(1314)、華夏(1305)漲幅約在2%左右；鋼鐵股挾著漲價題材，高興昌(2008)、海光(2038)及威致(2028)全數攻上漲停板鎖住，中鴻(1041)及新鋼(2032)等漲幅約在6~7%；航運股擁著解封後受益，華航(2610)、長榮航(2618)領飛，陽明(2609)、志信(2611)及萬海等跟進上漲；迎向疫情解禁曙光，觀光股強頭攻勢凌厲，山富(2743)、五福(2745)及易飛網(2734)皆鎖在漲停板；欣興(3037)打入蘋果iPhone 13的BT載板供應鏈，股價逼近百元關卡。

分析師表示，台股昨日K線收黑並留上影線，今日權值電子股走勢不強，短線台股恐拉回整理的壓力，不過，目前均線皆呈多頭排列，加上基本面良好，台股長期仍看好，不過，就算是目前市場氛圍偏多，操作仍不宜過度躁進，慎選財報能見度佳的個股為宜。

(時報資訊)