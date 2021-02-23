面板大廠友達(2409)續去年入股工業電腦廠凌華後，22日再宣布入股智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子(6680)，藉此建立智慧交通生態系策略夥伴關係，共同打造智慧交通與商用車聯網平台的全方位解決方案，搶攻智慧交通及車聯網商機。

受此激勵，鑫創電子今（23）日開盤大漲9.2％後攻上漲停價70.5元，創去年7月中以來7個月高點。凌華(6616)開高2.21％後同步受惠，在買盤敲進下放量飆升9.03％至64元，雙雙領漲工業電腦（IPC）族群。

值得注意的是，公司名稱與鑫創電子相近的鑫創(3259)，股價自上周五（19日）起已連日飆漲，今日再度攻上漲停價。但2家公司並無關聯，鑫創為2007年12月底上櫃交易的IC設計公司，鑫創電子則為2019年9月中上櫃的智慧交通車載電腦系統製造商。

鑫創電子2019年在專案洽談上取得斬獲，並自2020年起陸續出貨，雖接連受新冠肺炎疫情遞延出貨、零組件短缺等逆風干擾，影響營運成長動能，全年自結合併營收4億元、年增7.73％，仍順利維持成長、改寫歷史新高。

而積極拓展物聯網（IoT）垂直應用領域的友達，去年第二季與鑫創電子簽署合作備忘錄（MOU），由鑫創電子擔任智慧交通領域的協力廠商，共同提供汽車大廠系統解決方案。此次友達進一步入股成為最大外部股東，顯有深化合作布局意圖。

友達此次透過公開市場鉅額交易，以每股70.4元向鑫創電子大股東取得142.5萬股、約7.7％股權，交易金額約1億元，較鑫創電子昨日收盤價64.1元溢價約9.83％。在友達入股後，鑫創電子正式加入友達智慧交通及車聯網生態圈，有助雙方達成優勢互補。

友達表示，公司開發的商用車聯網AIoV解決方案涵蓋多面向，其中車隊暨車況管理系統與駕駛監控系統，可協助運輸服務管理者即時掌握車隊運作全貌，以滿足商用車隊營運管理需求。

友達指出，鑫創電子在商用車與運輸等智慧交通的應用，為友達串聯智慧交通顯示解決方案與商用車聯網平台的重要合作夥伴。雙方建立策略夥伴關係，將可形成優勢互補，共同掌握智慧交通領域客戶的升級需求，提供完整解決方案。

(時報資訊)