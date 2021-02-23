兩性平均薪資除了受到性別影響外，也與工作性質、類型、年資、學經歷等因素有關，依主計總處近期公布的2020年「受僱員工薪資調查」，發現女性需較男性工作多51天才能達到整年總薪資相同。

我國同酬日計算方式為依據主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算自隔年1月1日起女性需增加工作日數，而依主計總處2020年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪296元，為男性344元86％，兩性薪資差距為14％，意謂女性較男性需多工作51天，才能達到整年總薪資相同，因此今年「同酬日」為2月20日。

勞動部表示，近10年，我國兩性平均時薪差距由2010年17.1％下降至2020年14％，女性需增加工作天數由63天減少至51天，兩性平均薪資差距縮減3.1個百分點及減少12天。

但相較鄰近主要國家的降幅來看，以韓國縮減7.8個百分點最大，日本縮減3.3％次之，我國縮減3.1個百分點，美國縮減1.1個百分點。

(中時 )