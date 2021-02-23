台北地檢署過年前偵結勞動基金炒作遠東百貨股票案，起訴勞金局前組長游迺文等12人。不過，專案小組發現，游迺文另曾運作勞動基金買進製藥大廠智擎生技，同樣慘賠，恐成遠百案翻版，正追查是否涉及不法。

台北地檢署2月8日偵結勞動基金炒股案，檢方認定勞金局前國內投資組長游迺文，與寶佳資產執行長唐楚烈、投資交易室主管邱裕元利用勞動基金炒作遠東百貨股票，造成勞動基金2500餘萬元虧損；

寶佳、嘉源更因炒作及圖利行為，不法獲利4.5億元，依貪汙、圖利、特別背信、操縱股價等罪，起訴游等12人，並請求法院對游、唐、邱等3人從重量刑。游等5名在押被告昨移審，北院裁定游羈押，唐1000萬交保，另3人500萬交保。

不過，專案小組追查發現，游迺文炒股恐不只遠百一檔。據《鏡週刊》報導，去年2月，游迺文得知智擎生技前公司派高層賣股，居間穿梭，委託復華投信代操接單，讓勞動基金慘賠，恐成遠百案翻版，檢廉對此正深入追查中。

(中時新聞網)