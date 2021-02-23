健保關部份負擔收費將朝三方向調整。（表格/中時新聞網製作）

健保費去年底宣布調漲至5.17%後，相關健保改革仍在持續研議中，現在大致方向曝光了。除了旅外國人停復保制度，須在立法院修法外，有關部份負擔的收費，將在三方向調整。健保署擬取消百元藥費以下及慢性病處方箋免部分負擔、藥品單次收費調整為40至200元；檢驗檢查調高收費為50至200元；急診輕症也會依醫院層級、檢傷分類調高250至500元。

趕在去年最後一天，衛福部長陳時中宣布健保費率漲至5.17%，為民眾送上一份新春大禮。當時他還說，會規畫改革計畫、檢討給付支付，也會運用雲端減少重複檢查、重複用藥的情形，並檢討要調整哪些部分負擔。現在媒體揭露，健保署將先在部分負擔項目著手調整。

根據《自由時報》消息，部分負擔調整主要有3方向，目前醫藥費百元以下與慢箋都未另外收費，但未來部分負擔將由病患自行負擔，藥費300元以下將收40元，金額若超過則依現制收2成，上限為200元。至於檢驗檢查項目，則依醫療院所層級而調整，未來民眾到診所、地區醫院、醫學中心檢驗檢查，收費將落在50至200元。不過，這些方案仍在規畫討論中，有待部長做最後核定。

對於輕症急診的部份負擔，學者專家和醫界建議應增加費用，以免浪費急診資源。據了解，未來也擬依醫院層級、檢傷分類，調高500至250元。為考慮弱勢族群受到衝擊，將規畫擴大補助對象。

健保署長李伯璋此前透露，由於藥費、檢驗檢查的部分負擔較易推動，這些項目擬以級距加定額上限的方式來做，藥費天花板可能從現行200元提高到民眾稍微「有感」的程度（例如3、400元），檢驗檢查費也會比照住院費用，以每次、每年來訂上限，估計每次不會到1000元那麼多。

(中時新聞網)