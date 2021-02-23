趙少康召開記者會 媒體聯訪 ｜2021.2.23

立法院修憲委員會將在本會期啟動審議，中廣董事長趙少康也提出幾項國政建議，包括將總統制改為議會內閣制，而除了談18歲公民權外，也應同時推動不在籍投票。此外，趙少康也批現在總統的權力非常大，甚至是一人獨大，蔡英文也曾提過議會內閣制，但當了總統就忘了，「因為當總統好爽喔，權力好大」，一旦幹上去了就不想下來。

趙少康今（23）日接受媒體聯訪時表示，民主政治最重要的就是制衡，制衡靠制度，全世界總統制的國家被認為成功的只有美國，但被川普搞得一塌糊塗，還好最後導正回來。在台灣也有什麼兩顆子彈等問題，因為中華民國的制度更是四不像，不像總統制、內閣制，也不像半總統制，「我們的制度就是總統一人獨大，沒有制衡」。

談及全世界現在政治比較穩定的國家，趙少康舉例英國、德國、日本、新加坡，都是採議會內閣制。在台灣，趙少康並非第一個提出議會內閣制，他表示，任何一個政黨在野的時候，都要提議會內閣制，當選總統就忘了，印象中蔡英文、賴清德都提過，馬英九也是，馬選總統時說當選兩年後要檢討政治體制，兩年後也忘了，四年就問他，怎麼還不提內閣制？馬英九派了時任總統府副秘書長去找他，說「總統叫你不要再提了」，萬一提了民進黨就要提變更國土、國號，最後也就無疾而終。

大家一旦當了總統，就忘記內閣制了，趙少康直言，「因為當總統好爽喔，權力好大」，但也因為權力很大，一旦幹上去了就不想下來，所以才會有兩顆子彈這種事情發生，「因為不想下來嘛」，像川普也是，吃相再難看都不想下來，何況我們的總統權力比美國總統還大。

趙少康建議總統蔡英文（見圖），落實內閣制。（圖/本報資料照）

蔡英文任期剩三年，且不可能再連任，趙少康說，為什麼不在這時候推動內閣制呢？蔡英文也可以留下好名聲，內閣制的好處基本上有多少權力說多少話，且比較能夠照顧小黨，大家都能夠參與，總統制是贏者全拿，這不公平，因此真的建議蔡英文能夠落實內閣制，立法院在修憲，相信國民黨不會反對內閣制，民進黨只要支持就可推動了。

如果蔡英文不做，趙少康再次重申，一定會爭取參選2024總統，如果當選，第一年就會推動內閣制，會把跟總統一起參選的立委，會用推動修憲內閣制的委員來競選，然後訴諸選民，看選民認不認同，也奉勸民進黨裡面，「很多小派系沒分到東西，新潮流分了很多嘛」，也加入推動內閣制，但最希望的還是蔡英文當機立斷，現在就推動內閣制，認為蘇貞昌也不會反對。

此外，針對18歲公民權議題，趙少康提出另一個全世界的主流做法，就是不在籍投票。全世界現在，選國會議員的有126個國家、選總統有88個國家、公投有74個國家，可以不在籍投票，只有50幾個不實施，中華民國是其中之一。因此他認為，只把公民權下修到18歲是為德不卒，要做就一起做，民進黨建議下修公民權，國民黨建議不在籍投票，那為什麼不各取所需呢？認為兩件事可同時並重，並行而不悖，這是對立委的建議，也是對立法院國民黨團的建議。

(中時新聞網)