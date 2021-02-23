台鐵台東海端車站23日上午發生維修車撞傷道班工事件，圖為發生事故的8742次電力維修車。（民眾提供）

更換道岔又傳職安意外。（台鐵局提供）

更換道岔又傳職安意外。（台鐵局提供）

台鐵台東海端火車站今天上午發生工程車撞上道班工人意外，3人受傷。台鐵表示，這起意外事件已由國家運輸安全調查委員會與勞動部南區勞動檢查所調查。

台鐵說，上午8時35分相關人員在海端站進行道岔抽換工程，工程結束後，留3名池上工務道班人員維護保養，3人不慎遭8742次電力維修車撞及，造成1人受傷、2人昏迷，已緊急送往關山慈濟醫院救治，並指派專人全力協助照護受傷員工。

台鐵表示，意外事件原因已由運安會、勞動部南區勞檢所介入調查。（編輯：唐聲揚）1100223

(中央社)