22日是溫昇豪的生日，臉書粉絲專頁也曬出他在新劇《火神的眼淚》的劇照宣傳兼慶生，沒想到釣出隋棠留言，一開口就叫「瑞凡」，並用雙關語祝賀，讓網友看了都笑翻，也勾起滿滿回憶，驚覺《犀利人妻》已播畢10年，更敲碗劇中飾演小三的朱芯儀來回應。

溫昇豪22日度過43歲生日，他的粉絲專業小編也特別發文「2/22老闆的日子，一起來祝老闆生日快樂，火神的眼淚5月播出，超期待這部戲der」，並曬出他站在消防車前帥氣的英姿。

隋棠見狀就留言回應「瑞凡，學會適時滅火是好事，生日快樂」，雙關語的幽默，讓溫昇豪本人看到後也笑著回應：「妳最有資格說這句話～我的安真啊。」一來一往的對話，勾起《犀利人妻》劇迷滿滿回憶。

粉絲也用爭相用劇中經典台詞接話，「可是瑞凡，我回不去了」、「可是安真，我們之間已經沒有火花了」，並大讚隋棠「多年後果然人妻依然犀利」、「太厲害了一語雙關」，並敲碗劇中小三朱芯儀出來講話，整串留言相當爆笑。

《犀利人妻》從2010年11月播出，播到隔年4月才完結，當時創下不少紀錄，還掀起「小三」風潮，引起巨大話題，完結篇收視率更飆到9.45，並以「台灣2011年最大的話題作品」登陸日本，即使多年過去，仍是不少人心目中的經典偶像劇。

(中時新聞網)