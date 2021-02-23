雞排妹鄭家純自爆在尾牙場上遭性騷擾引發爭議，最高法院公布最新的有價值判決內容，認為性別平等是國際公約的重要規範並已在台灣實施，不得將性侵害的發生歸咎於被害者個人因素，例如穿著曝露或從事與性相關之特殊行業等，作為發生性行為的藉口。

法官指出，「性自主決定權」即「性同意權」，意指任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上，絕對是「No means No 」「only Yes means Yes」，即「說不就是不！」「 她或他說願意才是願意」、「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」

最高法院在判決理由指出，1979年聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」CEDAW，2007年台灣立法院議決、總統批准並頒布，明定CEDAW 具國內法效力，且立院在2011年5月20日三讀通過《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，推動性別平等。

合議庭表示，對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意，在對方未同意前之任何單獨與你同行回家或休息，只能視為一般人際互動，不是性暗示，又同意擁抱或接吻，也不表示想要性交。

最高法院指出，對方同意後也可反悔拒絕，無所謂「沒有說不行，就等於願意」或有「半推半就」的模糊空間；也不能將性侵害的發生歸咎於被害者個人因素或反應，或指摘被害人何以不當場求救、立即報案、保全證據，推認被害者已同意而合理化性侵犯行。

這起性侵案，被告楊姓男子與被害人因婚外情而成為男女朋友，分手後楊男以散布她裸照做為威脅性侵她，事後他還辯稱對方沒有立即報案，是自願與他發生性行為，但法官不採信他的辯詞。

法官認為，楊男雖與被害人原為男女朋友關係，但他以取走被害人所持用行動電話後，即以暴力強迫被害人與其性交，並於性交過程持行動電話作勢拍攝被害人裸照，佯稱欲將兩人性交照片傳送給她丈夫，已構成強制性交罪，判囚4年定讞。

(中時 )