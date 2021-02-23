基隆市警察局派出所員警黃民欣、張晉維日前涉嫌辦假案、掛勾詐騙集團，私吞100多萬元贓款遭免職，法院7日裁定收押禁見，未料，再爆出案外案，檢警持續追查發現，張員的同事周聖倫也是共犯，而3人又與另名蘇員於去年偵辦毒品案時，涉嫌私吞約一半毒品，目前持續偵查中，警局立即將周、蘇2人記過免職。

黃民欣、張晉維日前向一名江姓男子聲稱要借車辦案，卻是與黃姓車手一同到附近銀行領取120萬元現金，未料，黃、張2人心生歹念，妄想私吞百萬現金，竟向北市警局報案，指車手持有毒品，車手不久遭警方逮捕，獲釋後立即向上游反應，賴姓上游驚覺有詐，相約2名員警談判，未料雙方爆發口角，不法情事東窗事發，黃員、張員皆遭記2大過免職。

檢警得知有員警涉案，擴大調查，發現張員的同事周聖倫也是同夥，只是案發當天未到現場，但周員稱自己只是知情，並未參與；不僅如此，更查出另名蘇姓員警，曾和黃、張、周3人於去年4月偵辦毒品案件時，疑似以多報少，私自帶走約一半毒品，據了解，蘇員僅是得知3人犯行，並未加入行動，但因幫同事掩護，也被列為共犯。

目前警方持續追查遭暗槓的毒品流向，基隆市警局得知蘇、周2名員警也涉及貪瀆案件，立即報請地檢署指揮，積極偵辦中，也於17日舉行考績會，將蘇員、周員記2大過免職。

張員、周員、蘇員3人皆是第一分局南榮路派出所員警，市警局認為，其所長內部管理欠當，致生重大風紀案件，已調整為非主管職務，並加強內部管理及員警考核，對於不肖員警絕不護短，採取壯士斷婉、斷然淘汰手段，淨化團隊。

(中時 )