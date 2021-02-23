豪華電動車製造商Lucid Motors周一同意透過與空頭公司Churchill Capital IV Corp（CCIV）合併以公開上市，合併後公司的估值將達到117.5億美元。

由花旗前銀行家Michael Klein支持的CCIV，以及新加入的私募投資人，將以不同的價格獲得Lucid Motors股票，而更晚加入的私募投資人將以溢價買進。

在周一盤後，CCIV公開交易之股票價格震盪劇烈，重挫近三分之一，報40.35美元，使合併後公司市值約達640億美元。相較之下，通用汽車公司目前市值約為760億美元。

CCIV的主要投資人亦包括沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund），以及貝萊德（BlackRock）和其他公司管理的基金。

希望能搭上「下一個特斯拉」的空頭公司投資人一直在尋找電動車（EV）新創公司，儘管像菲斯克汽車（Fisker）之類的交易表現不錯，但壓寶其他像尼古拉（Nikola）等交易卻沒有賺頭。

Lucid表示，今年下半年可望在北美開始生產與交付其第一部豪華電動轎車Lucid Air。其位於亞利桑那州的製造工廠年產能為34,000輛，在產能全開，以及完成未來的擴張計畫之後，年產量可望擴大到36.5萬輛。此款電動轎車售價自77,400美元起跳，料將成為第一部實現500英里（805公里）續航里程的電動車。

在Lucid公布其電動車定價後，特斯拉執行長馬斯克隨即調降Model S旗艦款轎車的價格，並在推特上發文表示：「有人下戰帖了！」

(時報資訊)