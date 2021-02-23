中華徵信所出具最新報告，點出台灣出口的三關鍵問題：往中間產品靠攏、電子業獨大、倚賴中國大陸。

2020年台灣出口貿易在疫情干擾下呈現開低走高，不僅出口成長率達4.9％，甚至不可思議的創下出口金額歷史新高。出口亮麗不外乎三個原因，包括疫情控制得宜、全球搶攻5G通訊商機台灣供應鏈因而受惠，以及美、中兩大國互槓下加速兩國供應鏈「去中化」及「去美化」，反而形成集中訂單在台灣的情況。

因此，台灣出口可望旺到今年，甚至經濟部統計處樂觀預測今年出口金額還會再創新高至3,575億美元，今年第1季和第2季的出口成長在去年同期基期偏低情況下，可望分別成長5.8％及10.18％，全年出口成長可達4.59％。不過在台灣樂觀看待出口暢旺的同時，CRIF中華徵信所則由長期角度探討台灣出口轉型的三個關鍵問題。

問題一：台灣出口結構問題。由近20年台灣出口貿易結構來看，中間產品出口占比不僅一直居於65％以上的最關鍵地位，而且占比越來越高。2002年台灣中間產品的出口占比為66％，並逐漸遞增到2008年的79％，近10年來則沒有太大變化，2020年中間產品的占比仍高達77.1％之多。但相對資本財在2002年的出口占比就只有16.9％，並且逐年下降至2009年的10.6％，2020年占比也只有13.4％。至於消費品的出口占比2002年為16.9％，並呈現逐年快速下滑，2020年出口占比竟只剩下8.9％，出口占比較2002年幾近腰斬。

很明顯的台灣出口貿易結構，在近20年呈現的是出口占比不斷往中間產品靠攏，導致資本財與消費品的出口占比持續下降。這雖然突顯台灣產業代工和產業分工的特性，但更顯示台灣在出口轉型上無法突破中間產品的出口路線，導致資本財和消費品的出口占比大幅下降，也就是出口轉型基本上是失敗的。同時由於出口金額的持續成長，掩蓋了出口結構嚴重失衡的情況，就更分散了對出口結構失衡的關注力道。

(時報資訊)