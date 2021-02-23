問題二：出口產品集中性問題。2002年電子零組件加上資通訊產品合計出口占比已達40.21％，成為我國出口主力產品。但當年基本金屬及其製品出口占比也達9.26％，紡織品出口占比8.96％，機械占比8.52％，橡膠塑膠占比6.51％，電機產品出口5.76％，出口占比低於5％的只有運輸工具(3.59％)、化學品(3.56％)、光學產品(2.55％)、礦產品(1.71％)，整體產品出口占比結構還算均衡。

不過到了2020年僅電子零組件出口占比就暴增到39.27％，資通與視聽產品出口占比雖大幅下降到14.24％，但兩者合計出口占比已經逾半高達53.51％，形成電子業出口獨大情況。基本金屬、機械及橡塑膠產品是出口占比雖還能維持在5％以上的產品，但是出口占比也分別下降到7.38％、6.34、6.15％。電機產品及運輸工具出口占比則分別下降至3.15％及3.18％，慘不忍睹的是紡織品出口占比重摔至2.18％。化學品、光學器材及礦產品出口占比雖然上升，但是上升幅度都僅在1個百分點左右。電子零組件及資通視聽產品的出口興衰幾乎決定當年出口成長與否。但是出口產品的集中性也相對擠壓其他產業的發展，使得台灣整體產業發展均衡因此受到破壞。例如台灣一直要往上發展機械產業，但是2020年機械產品的出口比重卻只占6.34％，反而較2002年下降2.18個百分點；光學器材的出口金額較2010年高點的211億美元衰退了44.11％，出口占比也較2010年的7.59％下滑了4.18個百分點。除了電子零組件產品，其他出口產業都沒有亮點。由此看來台灣產業的不均衡發展其實由來已久，但是沒有找解決之道。

問題三：出口過度倚賴中國大陸。雖然台灣希望減少對中國大陸的倚賴，但是實際上兩岸經貿的黏著度一直很高，2002年台灣中國大陸(含香港)的出口占比就已達32.3％，並且一路扶搖直上。而且在2018美中貿易戰之後也沒有因而降低，甚至在新冠肺炎疫情後，2020年台灣對中國大陸出口比重還創下43.9％的歷史新高。儘管2020年來自美國的出口訂單占29.6％，高於來自中國大陸訂單的26.5％，但是實際反映在出口占比上對中國大陸出口占比卻遠超過美國的14.6％。關鍵就在於美國訂單的最終出貨地點很多是在中國大陸，也就是間接出口至中國大陸的訂單比比皆是。

若進一步比較2020年電子產品(主要包含IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體、被動元件)出口訂單1,614億美元，來自中國大陸的訂單就高達635億美元，遠高於來自美國訂單的470億美元，同樣可以看出電子零組件的出口訂單也是以中國大陸為主，而不是想像中的美國。這也就顯示，台灣想要和中國大陸在經貿關係上脫離，現階段是非常困難實現的事。

因此往中間產品靠攏、電子業獨大、倚賴中國大陸的三大出口關鍵，固然有其歷史背景，但是就台灣產業發展及出口轉型而言，這三個關鍵的背後所引發的產業發展不均衡，甚至於導致部份產業出口占比持續下降，可能影響產業生存，卻是產官學不能不正視的問題。

(時報資訊)