西班牙汽車製造商喜悅汽車(SEAT)周一呼籲西班牙政府，應促進當地的電動車(EV)的電池製造；喜悅可能在2025年開始製造。

喜悅董事長Griffiths在新聞簡報中表示，公司正就是否在巴塞隆納地區的工廠開始生產小型電動車，正與政府進行預先的對話，預計未來幾周將有正式宣布。

關於在西班牙擁有一電池工廠的必要性，Griffiths表示，如果電池能在巴塞隆納附近的Martorell工廠組裝，將會有所幫助。

路透此前曾報導，西班牙正考慮將日產在巴塞隆納的工廠轉化為為電池生產工廠；該廠將在12月關閉。

Griffiths表示，西班牙作為歐洲第二大汽車製造國，不能錯失電動化，西班牙需要帶頭促進電動車的生產、需求和充電設施；並表示政府用於新冠紓困的1400億歐元，應用於此一目標，認為此將為失業率帶來提振。

福斯集團旗下的喜悅汽車，發言人表示，與其他大公司一樣，喜悅有興趣接受歐盟資金，以促進電動車的轉型。

針對全球車用半導體的短缺問題，Griffiths指出，喜悅今年上半年將損失一些產量，需要在下半年復原；預期今年將比2020年好非常多，預計下半年在疫情和緩之際，銷售將有強勁表現。

(時報資訊)