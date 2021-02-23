受惠於各項新產品佈局開始收割，連接器廠-優群(3217)不僅1月合併營收創下單月歷史新高，第1季合併營收亦可望挑戰單季歷史新高，罕見淡季即旺季，由於第2季起逐漸進入旺季，且公司佈局半導體先進封裝材料有成，取代錫球應用於SiP封裝的微型沖壓件出貨可望於第3季開始放量，正式搶食先進封裝製程龐大商機，優群樂觀看待今年營運，預估今年營運有望逐季成長創新高。

Type-C、Long DIMM及NB相關需求強勁，優群1月合併營收達2.7億元，年成長101.55%，創下單月歷史新高，儘管2月逢農曆年長假工作天數較少，但因客戶訂單強勁，優群預期2月合併營收也會有不錯表示，今年第1季合併營收有機會挑戰單季新高。

就各產品來看，DDR系列的Long DIMM及Type C趨勢明確，是優群今年營運成長主要動能，由於客戶加速導入，優群預估，今年Type C營收可望較去年成長50%到100%，營收佔比可望超越10%。

至於耕耘一年多，令市場期待取代錫球應用於SiP封裝的微型沖壓件目前已開始試量出貨，預估第3季起出貨可望逐步放量，據了解，由於應用於SiP封裝的微型沖壓件使用量較手機沖壓件大增100倍，若正式量產出貨，單月訂單需求量將達10億顆，新產品單月營收貢獻可望高達1億元以上，對優群業績可望是大進補。

優群將於3月中召開董事會公布配息，優群2020年前3季稅後盈餘為4.43億元，年成長45.72%，每股盈餘為5.33元，累計2020年營收為25.98億元，法人預估，優群去年每股盈餘可望逾7元，由於過去優群配息率甚高，預期今年配息率也不會低於往年，算是兼具營運成長及高股息個股。

(時報資訊)