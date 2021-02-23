IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)將於明（24）日召開線上法說，美系外資在法說前提前送暖，認為2020年第四季獲利可望優於市場預期，ABF載板供需吃緊將使今年毛利率提升、明年成長前景強勁，維持「買進」評等、目標價自135元調升至160元。

欣興股價1月股價呈現高檔震盪拉回，牛年開紅盤以來穩步向上，今（23）日開高小漲0.63％，隨後在買盤敲進下走高，勁揚5.35％至100.5元，力拚站穩百元關。三大法人上周合計賣超8776張，但昨（22）日反手買超達8639張。

美系外資指出，儘管山鶯廠S1廠房去年10月底發生火災，欣興去年第四季自結合併營收225.76億元，僅季減2.01％、年增0.02％，優於市場平均預期，認為ABF載板業務強勁抵銷了部分火災衝擊，亦降低對毛利率影響，仍可維持14％水準。

美系外資預期，欣興去年第四季營業費用率將略升至3.2％，業外雖有火災一次性影響及新台幣強升造成匯損，但預期可望透過轉投資子公司的投資收益顯著抵銷，將去年第四季每股盈餘預期調升至1.23元，雖季減24％、仍年增12％。

展望今年，美系外資表示，ABF載板產能雖估增約10％，但供給短缺情況持續加劇、缺口達26％。在大客戶積極確保產能下，欣興訂單能見度佳。同時，火災後ABF載板及較高毛利的BT載板貢獻提升，帶動產品組合優化，使欣興今年毛利率仍有向上空間。

美系外資預期，雖有春節工作天數較少影響，欣興首季營收估僅季減8％，優於往年季節性修正水準。同時，預期今年ABF載板平均價格（ASP）可望逐季成長4～9％，足以抵銷約170億元高額資本支出造成的折舊增加影響。

美系外資更看好欣興2022年營運成長動能，認為隨著2座新廠的ABF載板新產能到位，配合失火的山鶯廠S1廠房恢復生產，可望增添ABF載板營收及高毛利的BT載板，且欣興掌握具持續性的長期訂單，可望擁有優於同業的平均價格及載板需求量。

美系外資預期今明2年營收將分別成長10％、25％，毛利率受惠產品組合優化提升，估提升至17.5％、19.5％，每股盈餘預期為4.75元、7.93元，分別年增50％、67％，較先前預期提升72％、43％，維持「買進」評等、目標價自135元調升至160元。

(時報資訊)