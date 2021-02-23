受到國際廢鋼原料行情高漲影響，豐興（2015）23日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸大漲500元，漲幅2.68％～5.10％，至於型鋼則維持平盤。
豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,300元，鋼筋每公噸牌價為18,600元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。
受到大陸傳出產能減產與搶購廢鋼原料激勵，23日鋼鐵類股活蹦亂跳，包括鋼筋族群包括東和鋼鐵（2006）、豐興（2015）、威致（2028）及海光（2038）都呈現大漲情況，其中威致和海光更攻上漲停板。
(工商 )
受到國際廢鋼原料行情高漲影響，豐興（2015）23日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸大漲500元，漲幅2.68％～5.10％，至於型鋼則維持平盤。
豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,300元，鋼筋每公噸牌價為18,600元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。
受到大陸傳出產能減產與搶購廢鋼原料激勵，23日鋼鐵類股活蹦亂跳，包括鋼筋族群包括東和鋼鐵（2006）、豐興（2015）、威致（2028）及海光（2038）都呈現大漲情況，其中威致和海光更攻上漲停板。
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