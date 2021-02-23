農曆春節最後一週元宵加上228連假，遠百（2903）促銷檔期最後一搏，除了服飾消費滿5千送400、APP會員加贈100外，信義店更引進新餐廳韓食餐酒吧「虎三同」全台獨家店，搶攻年輕族群商機。

遠百指出，虎三同主打日本宮崎、熊本A5和牛、澳洲M9+和牛、西班牙伊比利豬與台灣在地究好豬的豚肉，餐點肉品獨樹一格的特色風味。並邀請亞洲五十大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐坐鎮，挑戰信義區夜生活、打造信義區宵夜酒場新聚點。

遠百「牛轉乾坤」檔期至3月3日，除百貨服飾當日累計消費滿5,000元送400元，APP會員加贈100元，持HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆消費刷5,000元送200元；而信義A13店則加碼百貨服飾累計滿5,000元送500元，搭配指定11大銀行全館滿萬送500元、最高享19％回饋，餐飲單筆滿2,000元送200元，最高享20％回饋。

(工商 )