上百名選手塞爆高雄海選現場。（MTV《大嘻哈時代》提供）

MTV斥資打造，由Samsung 、Up直播、ONE BOY、犀牛盾聯合贊助，全台首創第一個超大型嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，致力打造下一個嘻哈巨星。1月率先公布豪華導師、主持名單與幕後製作群，J.Sheon首度擔綱主持，節目四大導師為嘻哈歌手大支、熊仔、Leo王及知名音樂製作人剃刀蔣，並邀請「跳蛋工廠」潘信維、「孩子氣音樂」米奇林擔任節目音樂總監。

《大嘻哈時代》祭出高規格製作陣容，經一個月的海選報名徵召，共吸引全台近1,500名嘻哈高手報名，名單中還可窺見不少知名獨立創作人，期望藉由參與《大嘻哈時代》，讓自身的音樂能量被大眾看見。近日甫於高雄的Cocco.Co/ Kaohsuiung 舉辦第一場海選，所有選手紛紛祭出看家本領，戰況相當激烈，讓導師暨評審大支忍不住激動表示：「台灣嘻哈的希望就在這，下一個嘻哈巨星即將誕生。」

第一場《大嘻哈時代》高雄場海選評審團包括導師大支、剃刀蔣，嘻哈歌手RPG與DJ賴皮，看完上百名選手的賣力演出後，RPG與賴皮不約而同表示：「評選過程最重視整體性及個人特色，人設需與演出內容緊密連結，如落差太大無法讓觀眾產生共鳴。」剃刀蔣則將正反兩面的評價回饋給選手，認為對自己誠實相當重要，稍嫌可惜的是，許多優秀選手能力較為分散，出現台風穩健但歌詞空洞，或是歌詞犀利然而舞台經驗過少的狀況，勉勵參賽者繼續加油，持續精進自身能力。

《大嘻哈時代》台北場海選將於28日於Cocco.Co/Taipei進行，在全台高手中選出進棚名單，最終比賽名單將於3月5日於《大嘻哈時代》官網公布。未能入選的選手，製作單位也提供敗部復活的機會，3月8日到21日《大嘻哈時代》會將海選影片上傳至Up直播平台，開放全球票選讓網友投票，選出1名最具吸引力以及最有人氣的選手，獲得海選晉級資格。

(中時 )