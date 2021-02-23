男子陳政賢因妻子葉治萍積欠債務想尋死，4年前他開車載葉到山區旁，讓她以手機自拍後再跳下邊坡自殺死亡，他謊稱是葉女是意外死亡詐領保險3400萬元，台灣高等法院更一審將陳政賢判刑2年6月，葉女的兒子陳俊宏判刑1年2月，可上訴。

判決指出，葉女為清償長子債務及供次子陳俊宏求學與日後生活所需，並使陳政賢取得其死亡保險金，竟與陳政賢共謀藉自殺製造意外死亡假象，向保險公司詐領意外死亡之保險金，2016年年11月30日至12月8日間，陸續向多家保險公司投保意外險。

2016年12月2日葉女與陳政賢辦理結婚登記，指定陳政賢為上開保險受益人，隔年4月24日中午葉女到大溪山區旁，以手機自拍照片後，當陳政賢、陳俊宏之面跳下16公尺高之邊坡身亡。

陳政賢報警處理，並與陳俊宏按計畫向到場處理之警員謊稱，葉女因暈車而下車休息後，見該處風景優美，坐在護欄自拍，不慎滑落邊坡等語；陳政賢分別向富邦、泰安及新光保險提出理賠申請書想要詐領保險金，但因檢方未開立死亡證明書其犯行才未得手。

更一審斥責陳政賢及陳俊宏罔顧夫妻、親子之情，造成社會不良影響，危害非輕，考量陳俊宏終能坦承犯行，而見悔意，且陳俊宏並於案發前長期照顧葉女生活，學業與工作均知上進，將他輕判1年2月。可上訴。

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