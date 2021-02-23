武陵農場傳槍響 遊客不服交管車挨3槍漆彈（民眾提供／王文吉台中傳真）

武陵農場大客車上、下客處遊客眾多。（民眾提供／王文吉台中傳真）

彰化「小凱」一家前往武陵農場露營，22日上午駕車載妻小離場時，行經桃子園大客車上、下客處，與交管人員發生口角，遭對方持漆彈槍射擊車窗3槍，事後在彰化報案提告。對此武陵農場表示，該處因交通及遊客安全，實施單線管制，因交管情緒管控不佳，與遊客發生口角，即以防猴漆彈槍示警，除表示歉意外，若有車損予以賠償，並加強員工情緒管理及教育訓練。

武陵農場驅猴巡護隊持漆彈槍朝不配合交管的遊客車輛開3槍示警。（民眾提供／王文吉台中傳真）

「小凱」全家到武陵農場露營3天2夜，22日上午11時許開車回程，行經場內大客車上、下客處，因會車與交管發生爭執。「小凱」表示，當時他依交管指示開車及停車，但對方卻對他咆哮，並要求一家人下車，他不願配合，對方就拿漆彈槍朝車窗開了3槍，車內妻兒受到驚嚇

根據「小凱」的行車紀錄器影片顯示，當時他先是暫停路旁禮讓2輛大客車通過，隨即驅車通過，不料一旁交管人員大聲咆哮「你沒在看嗎？沒在看嗎？」他倒車理論，回嗆對方「你在兇什麼？你在兇什麼？」影片拍下交管人員快步走向一旁，並撿起地上漆彈槍。

車上太太見狀不停勸阻「好啦！不要這樣啦！不要這樣，他拿東西。」接著交管手持漆彈槍，對「小凱」車窗開了3槍，太太受到驚嚇「我們直接走，拜託你！（車上）有孩子。」「小凱」顧及妻兒安全，隨即開車離去，事後向場方投訴，並在彰化向警方報案。

武陵農場表示，當時遊客駕駛小型車行經桃子園大型巴士下車處，該處因交通及遊客安全，實施單線管制；因交管人員示意對方暫停，以維下車遊客安全，本場員工情緒管控不佳，與遊客發生口角，即以防猴漆彈槍示警，除表示歉意外，若有車損予以賠償，並加強員工情緒管理及教育訓練，避免類案發生。

員工私下表示，這輛藍色福特皮卡從露營區從北谷往南谷方向行駛，當時車速不慢，沿途沒有剎車減速，1名賴姓交管差點遭撞上；該車行經桃子園大型巴士下車處，又不聽從交管指示，執意往前行駛，其中1名石姓驅猴巡護隊大聲斥責「車這麼多，都沒在看嗎？」情急之下才拿起漆彈槍示警該車。

(中時 )