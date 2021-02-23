新年求財，許多人都會到宮廟求發財金，祈求新的一年財運亨通，曾獲選全國10大求財廟宇之首的南投竹山紫南宮，每年都吸引大批信眾趨之若鶩。根據廟方統計，2020年共借出發財金4億元，還金竟逼近7億元，原來大多數信徒的還款金額都高於借款，發財金發放、還金背後還暗藏眉角。

有「全台最大土地公銀行」之稱的紫南宮，以借發財金著稱，每年都有數十萬信徒前來祈福借還金，根據廟方表示，發財金原本是為了幫信徒周轉現金、度過難關，不過後來越來越多人因為借錢後生意變好甚至致富，因此口耳相傳認為求發財金可以招財。

到底發財金該怎麼借、怎麼還？綜合媒體報導，香客至借還金服務中心遞出借據後，櫃台小姐就會發給鈔票；另一邊還有還金櫃台讓香客還款。借金原則目前以600元為上限，若在土地公前第一次就擲出聖杯，可獲得600元發財金；第二次才擲得聖杯，可得500元，依次遞減，並於一年內還金即可，若6次皆不得聖杯，就得下次再來。

基於不敢對神明賴帳的心理，信眾多半有借有還，其中以還1000元的最多。《遠見》報導，紫南宮主委莊秋安表示，紫南宮早年以人工手抄借還金紀錄，由於無法馬上察覺有人欠錢未還又再借，因此出現許多呆帳，約10年前開始已採電腦作業，還備有點鈔機、驗鈔機等，只要有欠款紀錄，就必須先還款才可借金。

廟方表示，2020年紫南宮借還金人數超過60萬人，借出發財金4億，還願金則逼近7億元。其中一名陳姓商人除了還金6000元，更大手筆加碼添120萬元的香油錢，甚至表示若有更多收入，會再還金更多，並承諾將還金目標訂在360萬，誓言打破2014年蕭姓科技業者290萬的最高捐款紀錄。

紫南宮求發財金 三步驟這麼做

(中時新聞網)