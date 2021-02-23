女星何如芸與花蓮美侖大飯店董事長王敏錡婚變，16年豪門婚破局，她並未意志消沉，反倒積極活出第二人生，漸漸走出婚變傷痛，如今甚至不避諱談到前夫家及婚姻，昨晚po文，還加碼大爆閨蜜郁方的婆媳日常。

何如芸日前辛酸受訪，用3個字「好苦喔」總結1年多來打離婚官司的真實心情，被問到如果重回17年前被求婚的那一天，她表示還是會答應，但會更用心面對婚後生活，找出癥結點來維持這段婚姻，讓人聽了心疼不已。

何如芸昨(2/22)在臉書發文，提到有個朋友生日跟她小兒子同一天，而每年她生日，公公無論在哪個國家，必定前一天趕回來，在她生日當天跟一家子出去吃飯慶祝，並送上大紅包，感謝她為全家人的付出。

她的好閨蜜郁方，跟婆婆則是關係融洽，婆婆經常打電話給她，稱讚她的大小事，就連他們這些朋友們攜家帶眷，去郁方家亂吃亂玩滿地躺，公婆看著也總是笑嘻嘻，「完全把我們也當成自己的朋友，玩笑也能開，整個家庭和樂融融」。

看到這樣的情境，何如芸不禁感嘆：「我們這一代的女子從小常常被母親教導，嫁去夫家該如何，對女婿更是百般討好」，就怕女兒被虧待，無論女兒多有能力，在婚禮上，也常看見新娘的媽媽恭敬對婆家說：「我女兒足罕慢(台語：很笨拙的意思)，什麼都不會...」，都是因為媽媽怕女兒將來被嫌棄，先把醜話說在前頭，「是擔心，也是疼惜！」。

何如芸說，這兩個朋友婚姻都很幸福，「因為感激公婆對自己的好，更是赴湯蹈火毫無疑問。她們當然有自己的人生價值，不僅僅被看見而已，更是被深深珍惜著！」，也讚這些公婆能夠珍惜別人家的女兒，「這是胸襟，也是高度」，一番話讓許多已婚女性網友心有戚戚焉。

(中時新聞網)