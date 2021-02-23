亞歷桑納響尾蛇隊為了加強牛棚深度，與資深右投手克里帕德（Tyler Clippard）簽下1年約，包括年薪175萬美元，明年的選擇權350萬美元，如果不續約球團則需支付50萬美元買斷金，亦即他至少可獲得225萬美元。

36歲的克里帕德曾兩度入選並參加明星賽，大盟生涯14年，出賽777場只有14場先發，戰績55勝47敗223中繼68救援、自責分率3.13。去年在雙城隊出賽26場、投26局，戰績2勝1敗8中繼、自責分2.77，表現不錯。去年薪資275萬美元，但受到球季縮水影響，按比例只拿到101萬美元，加上分紅19萬美元，總共進帳120萬美元左右。

響尾蛇隊為了補強牛棚，先前曾以1年350萬美元的價碼，簽下另一位36歲的資深右投索利亞（Joakim Soria），以兩人的資歷而言，都有可能成為今年球季的「終結者」，將視春訓期間的表現而定。

(中時 )