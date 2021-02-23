加拿大國會在當地時間22日，266票對0票通過由保守黨提出的議案，指控大陸在新疆實施種族滅絕，呼籲國際奧委會取消北京明年冬奧的主辦權。大陸駐加拿大使館批評加國國會粗暴干涉大陸內政，惡意挑釁大陸人民，「對這種可恥行徑予以嚴厲譴責」。

這次加拿大國會的動議，是繼美國後再有國家議會通過同類議案。

大陸駐加拿大大使館隨即透過官網發布題為「涉疆反華鬧劇可以休矣」的發言人談話。

大陸駐加拿大使館發言人稱，「種族滅絕」在國際法中有明確規定，根本扣不到陸方頭上，批評支持動議的加拿大議員從未去過新疆或大陸，打著人權的幌子在涉疆問題上搞政治操弄，只為了撈取政治利益。

大陸駐加拿大使館發言人還反問「倒是加拿大應該捫心自問，對其原住民的悲慘歷史遭遇進行深刻反省」。

大陸駐加拿大使館發言人說，陸方捍衞國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，加方通過的動議遏制大陸發展的圖謀絕不會得逞，敦促有關政客停止干涉大陸內政，停止借涉疆問題謀取私利和大搞反華鬧劇，否則只會自取其辱。

(旺報 )