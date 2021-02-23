被稱為R22宗師級的陳耀庭，去年多次非法駕駛直升機翱翔天際，士林地檢署依違反《民用航空法》起訴，法院今上午開庭，陳耀庭坦承犯罪，允諾未來不會再犯，並將該機捐給國立雲林虎尾科技大學，讓學生知道航空器發展過程，與系主任約定3月6日將到學校教學，分享保養、飛行經驗，希望法院能從輕量刑。

陳稱2003年以360萬購得R22直升機，檢察官從飛機上的GPS紀錄查出，還有另外54次起飛、降落，但法官詢問蒞庭檢察官同1天是否要算2罪，檢方回應採接續犯，法官扣除同日多次起降次數，並經辯護人確認共48罪。

法官聽聞陳耀庭希望能從輕量刑，且捐贈直升機給虎尾科大，詢問檢、辯是否同意認罪協商，減少訴訟程序。陳表示同意，檢方表示會與起訴檢察官討論，若附條件緩刑，也將考量被告經濟能力，擇日進行協商。

從事貨運的陳耀庭國外擁有飛行執照，在台卻是黑牌駕駛，去年9月13日駕駛「Robinson R22」，自桃園起飛後沿著海岸線到新北市淡水降落，整個過程被附近大樓住戶拍下，並上傳影音網站，檢方因而介入偵辦，查出他去年1月到10月更飛行55次。

陳開庭時表示，希望能對社會有所貢獻，去年12月21日將直升機捐給學校做為研究之用，並與虎尾科大系主任約定到學校授課，分享直升機的保養、飛行經驗，目前只有1次，之後將在看教學情況而定。法官諭知，雙方認罪協商後，預計將在3月16日再次開庭，若協商順利，檢辯對於法院判決結果將不得上訴。

(中時 )