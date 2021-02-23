台南市議會百花齊放展自去年12月18日起開展至今，盛開的花景吸引大批民眾佇足欣賞。議長郭信良23日表示，為讓這些盆花能夠繼續綻放，24、25日將開放民眾、社區及民間團體免費索取，希望愛花人士可以好好照顧這些植栽，延續它們的美麗。

郭信良指出，台南府會為慶祝縣市合併升格10周年，從去年12月推出一系列活動，率先登場的就是百花齊放展，展出近百種、3萬株花草，讓議會周邊充滿繽紛色彩，深得民眾好評。展出至今68天，許多花朵仍然欣欣向榮，市民朋友無不嘖嘖稱奇。

郭信良說，百花齊放展原本預定展至26日元宵節，之後將請廠商前來撤展；但他發現還有數千株盆花開得很嬌豔，站在愛護植物的立場，決定開放民眾在24日及25日前來自由索取，每位民眾以索取10株為原則；若是社區及團體前來索取，則不受10盆的限制。

議會總務組表示，百花齊放花架上的植栽都可以拿取，開放索取時間為24及25日上午9點半到下午5點（中午12點到1點半不開放）；另外，議會雖備有小花鏟及5吋花盆，但因工具有限，歡迎民眾自帶鏟子及空盆前來，現場有議會人員可協助取花，請愛花人士把握時間、踴躍索取。

(中時 )