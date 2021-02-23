訊連科技(5203)轉投資公司、美妝科技業者玩美移動，以曾獲多個國際獎項、利用人工智慧(AI)及擴增實境(AR)技 術為基礎的「玩美彩妝」App 美妝科技，推出全新 AR 3D 虛擬試戴眼鏡服務。眼鏡品牌可透過該服務輕鬆簡單的配置，為消費者提供逼真 AR 3D 虛擬眼鏡產品，可將線上產品目錄變成虛擬眼鏡試衣間。

玩美彩妝App 推出的 AR 3D 虛擬試戴眼鏡服務，與傳統 3D 掃描建模步驟不同，玩美移動在AR 科技的基礎上，僅需輸入 3 張產品圖片即可自動生成 3D 眼鏡模型，並可提供即時虛擬試戴，大幅節省品牌為整個產品系列創建 3D 眼鏡模型的時間。從平光眼鏡到時尚墨鏡，AR 3D 眼鏡服務均可準確、輕鬆用可互動式形象向消費者展示品牌全系列產品線。此技術並允許品牌商可以在鏡片上添加不同的反射效果，進而提升視覺美感。

玩美移動推出全新AR虛擬試戴3D眼鏡服務，不需大量建模資料，可快速生成3D眼鏡模型。（玩美移動提供／黃慧雯台北傳真）

玩美移動創辦人暨 CEO 張華禎分享，「我們很高興可以將玩美先進的 AI 及 AR 美妝科技服務擴展到全球眼鏡行業。此創新服務將為品牌提供一款簡單而強大 虛擬 3D 眼鏡工具，實現品牌可為所有眼鏡消費者提供高度逼真的虛擬試戴體 驗。」

創新科技有效簡化了生成 3D 眼鏡模型的過程，並提供精準、清晰的模型效果，允許品牌在每一個線上平台接觸點都能讓消費者即時虛擬試戴體驗有效的 集成到所有線上消費者觸點。這項新服務可以相容桌上型電腦和移動設備，將説明眼鏡品牌最大程度的發揮市場拓展潛力，並與潛在消費者建立聯繫。

(科技)