228連假後就要進入三月了，吠陀占星星座專家李靜唯老師分析三月整體運勢，水逆雖然結束了，大家還是要小心為上，投資人要更謹慎，金融市場還是利多參半；若正在談戀愛，可能會與戀人溝通不順，有卡住的感覺；大眾運輸工具容易出現意外狀況，或是政府單位會爆出負面消息，整體來說仍是狀況頻頻。

1.火星進入金牛座

開始與羅睺產生合相，3/26兩星將擦身而過，同時木星對金牛座也產生相位，因此在金融方面會產生負面衝擊，不過市場上可能還是會充滿著利多消息，意味著金融市場三月還是利多參半，投資人要謹慎選擇。而金牛座與喉部、呼吸道有關，因此跟呼吸道相關的疾病，三月仍是好發期，還是要注意新冠肺炎呼吸系統的病變。

2.水星進入水瓶座

三月水星將離開木土星的影響、進入了水瓶座，許多舊有的規則將會有新的轉變，水星與火星共同產生相位於獅子座，對於正在談戀愛的人們來說，彼此之間的溝通與思緒容易有卡住的感覺，會覺得對方無法理解你的想法。另外，土星與太陽產生相位，大眾運輸工具容易出現意外狀況或是政府單位會爆出負面消息。

3.金星進入雙魚座

金星進入雙魚座是一種提昇的力量，默默付出的人將會苦盡甘來而得到好名聲，這是一種能讓人發光發熱的能量，只是在這段時間能夠出頭天的人都一定是紮紮實實打拼累績而來。此外因為雙魚座與醫療有關，也許疫苗問題還會持續，但至少會帶來醫療上或疫苗上的好消息。

(中時新聞網)