許多想投資房地產的包租公、包租婆都將目光聚焦在全台六都，少子化時代來臨，卡位當大學城房東已不像過去火熱，但其實房價相對親民的其他中南部縣市才是爽當房東的大本營，雲林縣虎尾鎮的虎尾科技大學因學生多、宿舍少，周邊生活圈吸引投資客買透天隔成多間套房收租，不但享高投資報酬率，還可大賺房價。根據全國不動產企研室觀察最新實價登錄資訊，發現虎尾科大旁的立新街有2間屋齡23年中古透天，隔間19~20間套房收租，租金收益報酬率約8%，轉售更獲利300~400萬元，讓屋主爽收租金更爽賺房價。

全國不動產雲林虎尾店店東洪喬暐表示，虎尾科技大學流動人口有上萬人，但宿舍床位規劃不足，且校方宿舍仍在重建中，因此租屋市場向來僧多粥少，都要用搶的才租得到，而且還必須提前半年就開始覓屋，否則等到開學根本來不及找到承租物件，也因此造就虎尾八德街、立新街、北平路、林森路二段477巷等地段成為投資隔間套房熱門生活圈，平均租金投報率4~6%，市場上可說是沒有低於4%的物件，完全打趴北台灣房東市場。

觀察實價登錄資訊，全國不動產總經理藍怡婷分析，虎尾立新街在去年10月出現2筆23年帶租約中古透天交易，總價皆以1800萬元售出，並列2020年虎尾不動產交易總價排行第8名，獲利各約300、400萬元，相當亮眼。其中一筆為104年8月以1400萬元進場，當時購入時就已隔間為18間套房，去年10月售出時則隔成19間套房；另一筆為105年6月以1500萬元進場，當時購入時隔成15間套房，去年10月售出時已整修為20間套房，推斷兩透天在前屋主進場投資並重新整修後擁有更佳的租金投報率，因此吸引買家接手，當現成房東，直接爽收19~20間套房租金，也帶動總價來到相對高價水位。

(時報資訊)