台積電美國存託憑證（ADR）跌2.26%，聯電美國存託憑證（ADR）跌4.53%，台積電(2330)、聯電(2303)今日股價均開低，盤中跌幅2%上下但跌勢並未再擴大，外資都是連三日賣超。

美國科技股重挫，費城半導體指數跌3.77%，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.26%，收盤價133.57美元，換算每股為台幣756.97元。台積電周一收在650元，外資連三日共計賣超22351張。台積電今日開低9元為641元，盤中一度打到633元，跌17元。

聯電美國存託憑證（ADR）跌4.53%，收盤價9.91美元，換算每股為台幣56.16元。聯電周一收低在56.8元，外資連三日共計賣超99002張。聯電今日開低1.7元為55.1元，盤中一度打到54.7元，跌2.1元。

美國科技股重挫，那斯達克指數跌2.46%，費城半導體指數跌3.77%；美國公債殖利率急遽攀升，10年期券種殖利率從年初不到1%升到1.3%以上，創去年2月以來新高，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電、聯電近期也遭到外資連續賣超三天。

基本面方面，展望持續樂觀。台積電製程技術領先、晶圓代工龍頭地位穩固，今年營運持續成長可期。台積電、聯電受惠產能吃緊，第一季營收均將再創營收新高紀錄，全年營收也將再創年度最佳表現。

(時報資訊)