超囂張嫩小三！一名21歲女大生成了竹科一名工程師人夫小情婦，不但不擔心被告，還打電話向正宮嗆聲「已經做過很多次」、「你去告，我不怕」，正宮憤而提告，女大生最終被新竹地院認定侵害人妻配偶權，判賠30萬元。

據了解，陳姓正宮與趙姓丈夫結婚後，辭掉在台北的穩定工作，夫妻倆返回嘉義，由娘家暫時支撐家庭經濟，後來趙男在竹科找到工程師工作，隻身在新竹居住，陳女則繼續留在嘉義。

不料趙男在新竹獨居期間，卻偷吃同公司一名21歲吳姓女大生同事，2人還在租屋處發生多次關係，還以出公差名義瞞騙妻子，帶小三同遊日本。

據「ETtoday新聞雲」報導，陳妻氣結表示，她去年3月接到吳女打來電話，說與丈夫已經相戀1年多，每個禮拜都會在她丈夫的租屋處過夜，2人已經發生很多次關係，希望她能同意離婚，讓她決定提告，向2人求償100萬元。

新竹地院法官勘驗對話錄音內容，陳妻說：「剛有發誓吧？妳再說一次，你們有發生關係了嗎」？吳女回「有，沒關係啊，妳去告，我根本沒有在怕」，因此認定吳女與人夫確實有不正常往來，侵害陳妻配偶權情節重大，判決人夫與小三須連帶賠償30萬元。

(中時新聞網)