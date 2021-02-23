新冠病毒肆虐群求，陽明交通大學生物科技學院院長楊進木帶領的團隊，透過人工智慧及大數據，從全球已在使用的的大量藥物中篩選出巴色西韋、特拉西韋、奈非那韋及一種抗發炎舊藥（JMY206）等4種具抗抑制新冠病毒活性效果的潛力老藥，為治療新冠肺炎帶來曙光。

楊進木表示，對於巴色西韋、特拉西韋、奈非那韋等3種藥物的研究成果，已發表於國際頂尖期刊《美國化學學會月刊：奈米領域》；另外一款抗發炎舊藥（JMY206），目前經細胞及動物實驗顯示藥效比先前多國寄予厚望的藥物瑞德西韋強數十倍。這些藥物都立即可在臨床治療上使用。

陽明交大校長林奇宏表示，在新冠病毒蔓延全球時，陽明交大立即組成跨校、跨領域的智慧動態系統生物與藥物開發團隊，透過人工智慧及大數據方法，找出4種具有治療新冠肺炎的老藥來新用，可望快速投入醫療第一線，及時搶救更多人命，也縮短患者住院時間，減少醫護、其他病患感染風險。

楊進木表示，新冠病毒對人類造成的傷害，僅次於西班牙流感。但一個病毒不會忽然出現，而是不斷演化而來，科學家發現新冠病毒和2003年的SARS病毒很像，而關於SARS病毒，台灣已經累積了大量研究資料。因此，陽明交大團隊從美國食品藥物管理局（FDA）認證的藥物、SARS資料及上百篇文獻中，去找出可以治療新冠病毒的舊藥物。

楊進木說，開發團隊實現了「一條龍」整合，從智慧計算、細胞實驗到動物實驗一手包辦。團隊成員包括陽明交大、台大、中央研究院、中興大學及國防醫學院預防醫學研究所（台灣唯一具備P4等級病毒實驗室），可說是國內頂尖研發力量的大型整合。

楊進木指出，研發團隊透過人工智慧及大數據的方法，模擬宿主受病毒感染後的體內細胞變化機制，並比對全球超過250份已公開的冠狀病毒主要蛋白酶3D構造圖像，發現新冠病毒侵入人體細胞的關鍵蛋白質具有6種可能的動態結構，鎖定了蛋白酶的罩門，在3個月內找到具有抑制新冠病毒活性效果的4種潛力藥物。

(中時 )