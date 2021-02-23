曾在旅行社工作的葛姓男子，多次闖入小學、百貨公司內偷拍女子的裙下風光，遭依6次妨害秘密罪判應執行2年1月徒刑，得易科罰金75萬元確定。6名被害女子另提民事訴訟求償，台北地院民事庭判葛男應賠償6人精神慰撫金，總共100萬元，可上訴。

刑事判決指出，在2017年3月至2020年2月間使用手機，分別在高雄某百貨、北市某國小偷拍2名女子裙底，甚至還在自己任職的旅行社女生廁所偷拍，共4名女同事受害，6女今年的年齡介於24至41歲之間。葛男挨告後，未與6名女子達成和解，故依妨害秘密罪判刑。

6名女子另提民事訴訟，主張葛男行為造成她們精神痛苦，4名女同事更稱她們失眠、焦慮、恐慌，且對工作環境感到不安，進而衍生工作失誤、失常、無法正常出勤或因此離職，每人均求償精神慰撫金及薪資收入損失共30萬元。

民庭法官認定葛男侵害6女的隱私權，審酌他專科畢業，年收入約36萬元，判刑迄今已近1年，仍未賠償被害人分文，未見悔意，導致6女奔波提告求償、憤怒怨懟難平，考量2名女子被偷拍照片沒有拍到臉，只有內褲，難以辨識人別，侵害較小，判賠各10萬元；4名女同事則被拍到下身裸露、且有拍到臉，且影響工作表現，侵害較大，判各賠20萬元。

(中時 )