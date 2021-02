MSCI宣布與微軟達成合作,為全球投資行業開發投資解決方案服務(Investment Solutions as a Service)。通過新服務,機構投資者能夠利用新一代科技、先進分析工具與大數據,預測並解決核心戰略和投資挑戰。 投資解決方案服務旨在將長期科技、資料趨勢跟投資者的迫切需求相匹配,結合微軟雲計算、人工智慧技術與MSCI廣泛的資料集、分析模型和深耕全球投資行業的專業知識,打造新一代的投資決策方式。 投資解決方案服務將為投資流程和體驗帶來變革,並將於2021年率先推出以下服務:環境、社會與企業治理(ESG)解決方案服務(ESG Solutions as a Service)、指數解決方案服務(Index Solutions as a Service)、資料管理解決方案服務(Data Management Solutions as a Service)、 投資分析解決方案服務(Investment Analytics Solutions as a Service)。

這些服務的推出反映市場對能夠提供解決方案服務、利用大數據和提供定制化體驗相關技術的需求日益增長。這些解決方案也是MSCI攜手微軟2020年建立的戰略聯盟之部分成果,目的是加速全球投資行業的創新。

MSCI董事長兼首席執行官(CEO)Henry Fernandez 表示,MSCI與微軟的合作夥伴關係,證明MSCI對開發創新型投資解決方案的持續承諾,MSCI將利用微軟的最佳科技、以及MSCI強大的資料與分析能力,並結合對客戶所面臨挑戰的深刻理解,從而開發一整套服務來為投資者賦能。

從應對前所未見的歷史性氣候變化問題到採用大數據與創新性分析的能力,投資解決方案服務將成為推動新一代投資決策的里程碑。 微軟雲端及人工智慧技術執行副總裁Scott Guthrie表示,MSCI與微軟共同承諾將進一步加快金融服務行業的創新,通過將MSCI的投資解決方案與微軟Azure的資料及分析能力相結合,有助經理人充分利用其智慧洞察,更加自信地應對當前全球資本市場。

(工商 )