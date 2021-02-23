台中市府上周收到台北市捷運故障審查委員會的報告，本周將舉行委員會審查，若委員會審查通過，中捷就會將規畫恢復載客的時間報給市府決定。（盧金足攝）

台中捷運綠線聯結器新軸心已安裝並進行各項測試作業，目標為通車做好充分準備，三月重新上路樂觀？市府交通局長葉昭甫24日未具體說明時間表，語帶玄意的表示「春天來了，應該很多事情都會順利」。中捷董事長林志盈說，本周將對北捷報告書，舉行中市府捷運故障審查委員會審查，如通過審查，中捷就會將規畫恢復載客的時間報給市府決定。

葉昭甫今日在市政會議受訪時指出，台中捷運之前發生軸心事件，現在台北市政府已經把相關報告書都送到台中市府

，台中市府針對相關報告書內容，還要舉行審查會討論，之前台中市故障審查委員會也已舉行多次會議。

台中捷運何時重新上路，備受民眾期待，葉昭甫說，如果在安全上經委員會認可，市府就會啟動台中捷運綠線的下一個階段。

至於一切順利，大概可能在第幾季重新上路？葉照甫表示，時間還不太精確，以安全為重，如果提出時間可能會讓民眾產生期待，強調「每個階段把事情都做好」，如果審查委員會針對相關內容同意，或是大家有共識，下個階段就是市府來討論。

葉昭甫強調，針對捷運綠線部分，台北市政府已將相關報告書送到台中市政府，將針對報告書召開審查，台中市捷運故障審查委員會舉行四次會議，每次都針對軸心問題提出意見，將併同報告書一起提交給委員審視，請台北市政府捷運工程局、川崎重工一併說明，若委員對於捷運安全性有一致認同，市府才會啟動復駛程序討論，目前每個階段都會逐步做好。

台中捷運公司董事長林志盈針對中捷改善審查狀況指出，上周收到台北市捷運故障審查委員會的報告，市府本周將舉行委員會審查，評估安全第一的前提下，相關準備工作是否已完善，若委員會審查通過，中捷公司就會將規畫恢復載客的時間報給市府決定。

林志盈說，通車沒有預定時程，只有安全得到確保情況才會進一步討論，目前所關注的安全措施已一步一步走到尾聲，台北市捷運故障審查委員會審查後的結論，台中市會再請專家進一步確認，達成市民的期待。

此外，對中捷剛開始營運，林志盈說，收入受限於一條線，開闢業外收入，包括廣告、自動販賣機，如年前在市政府站外牆有歌手張惠妹領銜的公益廣告，該處第二檔推出清潔用品廣告，未來除了在市府站外，南屯站會有，在兼顧城市美學、民眾觀感及兼顧用路人開車安全前提陸續推出，評估附屬事業收入會占營運首年總收入10％，是中捷重要的收入來源。

(中時 )