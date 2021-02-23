國民黨明天由智庫舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，邀民眾黨主席柯文哲以台北市長身分與談，包括智庫副董事長連勝文、北市議員徐巧芯及游淑慧等不少黨內人士事後得知，傳出反彈聲，甚至指「請鬼拿藥單」。文傳會副主委鄭照新今早在臉書轉貼粉專「不演了新聞台」指「支持國民黨找柯對談」的看法，並表示他也是見報才知道，強調「一個論壇來賓而已，又不是什麼真正合作，我需要知道嗎？」

「不演了新聞台」今早發文說，支持國民黨找柯文哲對談，什麼題目都可談。彼此理念相近，就合作，理念不同，就辯論。沒有什麼「請鬼拿藥單」，或是「議題設定」的問題。這什麼年代了？政黨就該開大門走大路，深怕沒有機會對最大多數的群眾說出自己主張，何必挑三揀四活在自己世界裡。

「不演了新聞台」指出，如果國民黨辦的論壇，辦完之後是柯文哲加分，那代表國民黨就一群飯桶，連支持者已經部分重疊的民眾黨都無法說服，遑論說服中間選民，甚至淺綠選民，就洗洗睡了吧。

鄭照新轉PO該貼文說「我也支持」，表示他也是見報才知道，「但一個論壇來賓而已，又不是什麼真正合作，我需要知道嗎？」

徐巧芯也到該貼文回覆「如果是辯論的話，我舉雙手支持！」並在她的臉書提出四點補充：

1、她不反對藍白合作，只是因為論壇是國民黨所主辦，議題、立場以及該進行的溝通不可少。

2、如果明天論壇形式是辯論，她雙手贊成！居住正義的議題絕對是台北市的政策重點，國民黨自己也應該提出一個好的版本與民眾黨競爭選民的認同。

3、因為明天柯文哲是以台北市市長身分出席，國民黨在台北市本來就是扮演「監督者」的角色，即使再怎麼合作或溝通，我們都還是得守好自己監督者的立場。

4、對於客人（柯文哲市長）國民黨身為主辦方當然也要有基本的尊重與禮儀，所以既然箭在弦上也不宜暫緩，但建議可以邀請蔣萬安、羅智強等人一同參加討論，表達意見會更好。

(中時 )