趙少康召開記者會 媒體聯訪 ｜2021.2.23

中廣董事長趙少康日前批行政院長蘇貞昌稱「武漢肺炎」是歧視，讓兩岸難對話，行政院秘書長李孟諺受訪時回擊，強調非歧視，是一開始發現疾病時約定俗成的名稱，勿過度渲染。對此，趙少康今（23）日接受媒體聯訪時直批，一開始叫叫就算了，現在還這樣根本是惡意羞辱，比歧視更惡劣。

記者詢問，國民黨一向被認為是內鬥內行，要怎麼促進黨內團結及兩岸和睦？趙少康表示，攘外必先安內，黨內和諧很重要，所以才一直講不會對中常委施壓，江啟臣要連任黨主席，也祝他選舉順利，很希望國民黨內部可以團結，意志、力量才可以集中，兄弟同心，其利斷金。

至於兩岸之間，趙少康說，「喊一聲兄弟，保百歲平安」，不要搞得劍拔弩張，本是同根生，相煎何太急，他也強調，以後會提出完整的兩岸主張。

中廣董事長趙少康（見圖）23日針對國家憲政體制、不在籍投票以及18歲公民權三大議題召開記者會。（杜宜諳攝）

記者追問，如何恢復兩岸互信？趙少康提到，蔡英文換了陸委會主委，邱太三比較會笑，不知道會不會使兩岸稍微轉機，但最重要的還是蔡英文的態度，是不是真的想談，是不是真的想兩岸之間進行溝通，眼前最簡單就是蔡英文命令蘇貞昌，不要再講「武漢肺炎」了，不能唱黑白臉，蔡英文在那邊疫情疫情，陳時中說Covid-19，蘇貞昌這時候幹嘛還要講「武漢肺炎」。

李孟諺日前表示，要趙少康勿過度渲染，不要誇大，強調沒有歧視的意思，是一開始發現疾病時約定俗成的名稱，就像日本腦炎、非洲豬瘟等，請外界勿過度渲染。

對此，趙少康直批，現在已經很多地方都有了，「開始叫叫也就算了，人家現在都不叫了，為什麼你還叫呢？」就是惡意、羞辱，故意汙名化人家，是比歧視更惡劣、更糟糕百倍的羞辱，蔡英文不能叫蘇貞昌改嘛？如果連這個都做不到，還談什麼兩岸和諧。

(中時新聞網)