國際手機大廠競爭激烈，韓國三星電子也打算用軟硬體通吃商業模式，吸引更多消費者的眼球，進而獲取更大市占率。三星表示，消費者在新購買自己Galaxy型號行動裝置後，至少提供四年定期資安更新。

韓國這家全球最大智慧手機製造商表示，2019年以後出產高達130多種型號自家行動裝置如手機，平板與智慧手錶等，還有Galaxy S10，S20與S21系列，以及三星折疊式智慧手機，都適用最新資安更新政策。

三星電子表示，與業界作業系統，晶片組業者，以及全球200多家電信業者合作緊密，以確保自己數十億部Galaxy行動設備，都能及時收到資安補強。

這家韓國科技巨擘指出，已與上千位合作夥伴一齊為使用Android系統的裝置建立資安標準模式。

三星擁有自己開發的一種多層式安全平台Samsung Knox，透過連串保安檢測，從硬體到作業系統，三星說可讓消費者安心隨時隨地自由使用行動裝置。另外，三星也有自己的嵌入式資安晶片（eSE），主要功能是保護使用者機密資料不被盜取。

(時報資訊)