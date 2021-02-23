24歲劉姓男子與多名友人晚間在中市某釣蝦場聚餐，張姓男子凌晨開車載友人到場要接參加聚會的洪姓女友，抵達餐廳時在周邊繞行，並大踩油門發出引擎聲響，要吸引女友注意，沒想到，而劉男認此舉是公然挑釁，憤怒開車載徐男及2名少年尾隨攔車，持棍棒把張男等人打得傷痕累累，台中地檢署依傷害等罪起訴劉男等人。

起訴書指出，劉男、徐男與多名友人在2020年10月29日晚間於中市南屯區1家釣蝦場聚餐。張男是席間洪女的男友，他開車搭載蔣男等人在隔天凌晨1時許抵達釣蝦場要接走女友，開車在附近繞行，又大踩油門拉高車輛轉速，發出引擎聲響要吸引女友注意。

劉男認為張男行為是在公然挑釁，在張男一行人離去後，他憤怒開車載徐男及2年少年一路尾隨，在中市永春東路攔下張男車輛，並分持棍棒等兇器毆打張及蔣男，導致兩人分別受頭部外傷合併腦震盪、頭皮撕裂及手肘、膝蓋及腿部各受骨折、挫擦傷等傷勢。

劉男經傳喚並未到庭，徐男則坦承不諱，台中地檢署檢察官認為劉及徐男兩人攜帶凶器在公共場所聚集3人以上聚眾鬥毆，且劉男為首謀與少年共同犯罪，違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，請求法官加重其刑，另2名少年則移送少年法庭。

(中時 )