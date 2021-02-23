周一華爾街股市大型科技股紛紛回落，特斯拉更大跌8.55%，拖累標普500指數收黑、那斯達克指數重挫2.5%，但甲骨文（Oracle）股價卻逆勢創下了近1年來的最佳表現。

投資人壓寶疫情後的復甦前景，資金撤出大型科技股，並湧進周期型股票，受此打擊，周一特斯拉股價大跌8.55%，收在714.50美元，創下2020年9月23日（下挫10.34%）以來的最大單日跌幅，盤中最低跌至710.20美元。

其他大型科技公司股價亦表現疲弱，蘋果、亞馬遜與微軟股價均下跌逾2%。

但甲骨文表現意外亮眼，終場大漲5.43%，收在64.45美元。上周五《巴倫周刊》（Barron's）的封面故事以專題報導這家成立43年的軟硬體製造商，與其備受關注的雲端事業前景。

該報導指出，甲骨文可能成為下一個屹立不搖的科技公司，像Adobe、Autodesk與Microsoft一樣成功轉型，這類公司改變其事業模式，將雲端服務引進傳統的授權軟體事業，進而帶動股價上揚。

甲骨文自2018年起不再公布雲端應用、雲端基礎架構與服務平台的營收和營業費用，不過其上季整體營收年增1.9%，遠遠不及雲端運算產業的增長力道。根據Gartner估計，雲端運算市場在2019年成長37%，而2020年的數字尚未公布。

(時報資訊)