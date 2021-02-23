德國政府正在重整新冠疫苗接種策略；此前由於供應短缺，以及民眾抗拒阿斯利康(AstraZeneca；AZ)疫苗的注射，導致進度放慢。

學校和幼稚園開始重新開放，德國聯邦和地方衛生部長在周一重新研議疫苗接種規則，讓教師能優先接種AZ疫苗。

在路透看到到一份文件顯示，由於教師很難與兒童保持社交距離，因此政府讓教師獲得優先保護。

聯邦衛生部長Spahn已經要求警方和軍隊施打AZ疫苗；此前有部分前線衛生人員拒絕該疫苗接種。

阿斯利康與牛津大學合作的AZ疫苗在德國和部分歐洲國家遭到抵制，該疫苗試驗顯示，其有效性低於莫德納(Moderna)和輝瑞/BioNTech疫苗。

另有傳聞指出，AZ疫苗較其他疫苗有較大的副作用，並獲得德國主要疫苗機關，Paul Ehrlich研究所的證實。該所發現，近四分之一接種者出現類似流感症狀，15%有發病或發燒，較輝瑞和莫德納更多。

德國政府已經啟動公關活動，要民眾相信，AZ疫苗是成功的。總理發言人Seibert表示，AZ疫苗是安全的和高度有效的；該疫苗可以拯救生命。

阿斯利康表示，副作用的情形是符合於其臨床試驗的觀察。而Paul Ehrlich研究所則稱疫苗為高度有效的，形容其副作用是短暫的。

(時報資訊)