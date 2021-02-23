聯邦最高法院22日拒絕川普提出豁免提供報稅資料的要求，等於為紐約檢察官取得川普納稅資料的行動清除路障。

美國前總統川普下台後繼續吞苦敗，聯邦最高法院昨（22）日斷然拒絕川普提出豁免提供報稅資料的要求，等於為紐約檢察官取得川普納稅資料的行動清除路障，針對裁決，川普痛批紐約檢察官進行「史上最大的政治獵巫」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《國會山莊報》（The Hill）報導，美國聯邦最高法院拒絕了川普阻擋紐約檢察官取得個人報稅資料的請求，這項裁決對川普來說是一大挫敗，曼哈頓地方檢察官范斯（Cyrus Vance）於2019年發出傳票，要求川普的會計公司Mazars USA交出川普於2011年1月至2019年8月的財務資料，當中也包含報稅單，一直以來川普主張檢察官出於惡意發出傳票，且傳票含蓋內容太過廣泛，試圖阻撓。

現在最高法院為檢察官清除道路，代表檢察官能夠開始調查川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）是否曾付給包括成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）在內等2名自稱和川普有染的女性封口費。

消息人士指出，曼哈頓地方檢察官預計接下來幾天就能取得這些資料。不過這些文件受到保密規定約束，將不會對外公開。

針對最高法院亮綠燈，允許檢察官取得個人報稅資料，川普火大，發布新聞稿痛批紐約檢察官的調查是美國史上「最大的政治獵巫行動」，他也指責最高法院不該讓這項調查發生，稱先前任何一任美國總統都沒有面對這樣的待遇，指控全案由民主黨所主導。

文末他更強調會持續抗戰，就像過去5年一樣，「就算所有選舉犯罪都瞄準我，我們終究會贏。」

除了取得財務資料調查川普的個人納稅紀錄、封口費問題外，范斯表示他們也將調查川普的公司納稅紀錄以及川普集團是否涉及金融犯罪。

(中時新聞網)