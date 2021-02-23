行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，美國商會在拜登就任後、農曆新年即將結束時，發表一份重要文獻，被外界視為中美關係報告，矛頭直指中美脫鉤議題及其影響。

從歐巴馬時代的「再工業化」及「製造業回歸」開始，產業脫鉤就開始默默進行，美國前總統川普任內更是默默進行、前國務卿龐佩歐更是鼓吹淨網活動，乃至於華為事件更是箇中翹楚，只是沒有脫鉤之名，卻有脫鉤之實。

陳冲表示，他曾經提過美國在川普任內為求供應鏈自在，並在戰略上孤立中國大陸，推動8大脫鉤，包含貿易、技術、資本市場、投資、融資、教育、SWIFT、和網路脫歐。其中最大威脅應是技術、專利和SWIFT脫鉤，對大陸殺傷力強，但美國也將付出慘痛代價。

陳冲曾以一張漫畫來說明中美關係，「山姆大叔與巨龍吵架，互相喊話 Ill walk away，但雙方的腳卻糾纏不清，一時難以分離，相信這就是中美關係尷尬鮮明的寫照。」

美國商會的報告傳出SWIFT與中國大陸的數位貨幣合作，雖未證實協議真實性和詳細內容，卻顯然是減緩脫鉤的高招。

陳冲指出，在美國商會的報告中，其主張決策應以資訊研析為基礎，論及脫鉤要考慮成本代價，美國商會也羅列出脫鉤的損失：貿易脫鉤會年損1900億美元、投資脫鉤年損資本利得250億美元、人員脫鉤在教育、觀光脫鉤年損300億美元，美國GDP則將一次性損失5000億美元等。

陳冲認為，中美脫鉤不是理性作為，貿易原在追求比較利益，許多經濟上的鉤和鏈或多或少自然演變而生的結合，貿易夥伴掛勾其實是互利的結果，不是簡單的順差、逆差算式。

美國商會報告苦口婆心規勸政府，任何政策釐訂應本於Data Analysis，川普式衝動與民粹都欠缺理性，沒有考慮成本和代價，只是選舉的算計。

陳冲也提醒，台灣近來許多決策思考，中至疫情管控、疫苗取得，小至稅制重新定位，都可參考美國商會的思維模式，先進行資訊研析，再做不同場景的成本效益分析，以淡化意識形態，自然可避免川普式的答案。

陳冲最後說，「脫鉤，可能難免，但不能與國家長遠利益脫鉤」。

(中時 )