國民黨主席江啟臣20日宣布將爭取連任，且表示願意扮演2024年國民黨重返執政的「造王者」，引起各界關注。對此，前綠委沈富雄認為，國民黨主席選局已明朗，而國民黨總統候選人將可能是資深媒體人趙少康這匹黑馬，若國民黨贏得2024總統及立委大選，且順利完成內閣制修憲工程，江啟臣極可能成為台灣第一任的內閣總理。

沈富雄今（23日）在臉書發文表示，春至，草木猛抽新芽，國民黨亦略顯生機，外人不察，難窺究竟，甚至誤判。沈進一步7點分析藍營未來走勢變化：

(一)這個主席好多了：江主席不為己謀，願做「造王者」，比起前主席好太多了，應給掌聲。

(二)主席選局己明朗：趙少康大概不選了，轉而支持江，唯一動向不明的有力人士是朱立倫，但已經無足輕重了。

(三)前高雄市長韓國瑜出局：韓自知支持者的板塊快速萎縮中，市長、主席、總統都不會選了。

(四)黑馬有力夠看：就總統初選而言，這一次的黑馬比上屆那匹強多了。

(五)地牛不翻身：新北市長侯友宜這隻大地牛繼續埋頭耕耘，不攪局。

(六)總統候選人剩下兩人之爭，且結果呼之欲出。

(七)江啟臣極有可能是台灣的首任內閣總理：國民黨如果贏得2024總統及立委大選，且順利完成內閣制修憲工程，江啟臣極可能成為台灣第一任的內閣總理。

沈富雄稱江啟臣極有可能成為台灣首位內閣總理，是因為趙少康今（23日）接受媒體聯訪時再次重申，一定會爭取參選2024總統，如果當選，第一年就會推動將總統制改為議會內閣制，並且訴諸選民，看選民認不認同。

(中時新聞網)