美國駐世界貿易組織（WTO）代理館長畢斯比（David Bisbee）日前應邀赴我國駐WTO辦公室，並與駐WTO代表羅昌發會面。外交部發言人歐江安表示，台美深化交流沒有受到美國政府更替的影響，雙方正面穩健深化各項合作。

我國常駐WTO代表團表示，畢斯比本月11日赴台灣駐團辦公室與羅昌發會面，雙方討論包括WTO事務，WTO改革、新任WTO秘書長、美國拜登新政府展望及與台灣有關調解與仲裁倡議等議題交換意見；雙方允諾未來就共同關切議題加強合作，持續深化台美關係及共同捍衛多邊經貿體系。

美國前國務卿蓬佩奧卸任前宣布解除對台交往限制內規，現任國務卿布林肯在聽證會上被問到是否延續時則表示會「仔細研究」。

歐江安說，羅昌發與畢斯比會面，彰顯台美友好以及堅若磐石的穩固友誼。此外，美國駐馬賽總領事葛珞爾（Kristen K. Grauer）日前也拜會我國駐普羅旺斯辦事處處長辛繼志，就台美於經貿、科技、教育、文化等領域的合作交換意見。

歐江安強調，上述都是台美就不同議題進行意見交流並深入廣泛討論的案例，台美合作空間潛力無窮，有很多彼此關注的事情，台美也有很多共同利益與共享價值，自由民主人權更是台美共同語言。

(中時 )