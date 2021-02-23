民進黨內部民調1月底的數據顯示，蘇貞昌的滿意度43.5％、不滿意度47.2％，不滿意度超越滿意度，由於不斷傳出內閣改組，引發高度關注。對此，立委陳以信就在臉書上指出，蘇貞昌的民調下滑並不是沒有原因，有看過他在立院接受質詢時的畫面就知道，人民已厭倦他強辯的風格，希望他能好好反省。

陳以信昨(22)晚在臉書中指出，上會期很難得，在立法院中有三次機會質詢蘇貞昌，結果每次都像在吵架。蘇的答辯風格很刁鑽，武功雖高但卻是西毒歐陽鋒陰狠那種，動不動就要酸你幾句，「吃人豆腐，佔你便宜」。難怪很多委員根本不想聽他回答，以免反被修理吃虧。

但陳以信認為立院質詢就是要有問有答，因為立委代表人民，問是立委的義務，而院長代表政府，答是院長的責任，唯有透過問答，人民得以監督政府，權力才能得到制衡。只是每次在台上碰到蘇強辯時，陳以信心裡都覺得悲哀，堂堂國家最高行政首長，面對立委代表人民監督，竟然一再想靠強辯硬拗過關，這個政府心中到底把人民放哪裡？

近日蘇貞昌的民調出現了「黃金交叉」，陳以信指出，代表人民已厭倦他的風格，希望他能好好反省。這會期的總質詢，陳以信預計在三月初會再質詢蘇院長，真心這次希望他別再強辯了！

陳以信的發文引來網友討論，表示「對付他那種人不用客氣啦！你要比他更強硬」、「騙神仔太傲慢」、「每次看院長的質詢真讓人民失望」、「有他站在那裡下面就可以胡作非為」、「小日本軍曹的刁蠻嘴臉」、「委員加油」。

(中時新聞網)