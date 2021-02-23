陸委會新任主委邱太三今天表示，兩岸之間對台獨的名詞定義「雞同鴨講」。中廣董事長趙少康今天表示，先不要管別人怎麼定義你，自己先定義自己就好了，蔡英文應先對外宣示，「我們現在就是中華民國，絕不追求台灣共和國、也絕不修憲或制憲變成獨立，民進黨不是台獨黨」。

邱太三今天正式接任陸委會主委，他強調政府對大陸從來沒有惡意過，對於中國大陸外交部長王毅再次向美國喊話，要停止縱容台獨，邱認為，兩岸在某些名詞的定義上「雞頭鴨講」，不了解大陸所謂台獨的概念。

對此，中廣董事長趙少康上午受訪表示，大陸怎麼定義台獨他也不知道，但民進黨主席是蔡英文，所以她要先說明民進黨是不是台獨黨，不要管別人如何定義，而是自己先定義自己就好。

趙少康認為，蔡英文應該鄭重宣示，「中華民國絕對不追求台灣共和國，台灣不追求獨立，也不會修憲或制憲變成獨立，獨立不是台灣、民進黨追求的目標」。

(中時 )